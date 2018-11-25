40.82％魔咒？丁丁努力20年 得票率跟連勝文一樣

丁守中這次台北市長選舉結果拿到57萬7566票、得票率40.82%，連夜趕到台北地院提告。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 04:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市選委會凌晨3點36分確定台北市長投票結果，台北市長柯文哲以58萬820票，以3254票險勝努力20年的國民黨台北市長候選人丁守中，丁比4年前國民黨台北市長候選人連勝文少了3萬多票，巧的是，丁、連倆人得票比率皆為40.82％，北市合格選民人數4年來約增加2萬多人，但國民黨得票率卻停滯不前，值得分析。

2014年民進黨與柯文哲合作，柯最後就以85萬3983票、57.16%的得票率，擊敗國民黨台北市長候選人連勝文的60萬9932票、40.82%的得票率，大贏24萬4千多票。

而今年選舉，柯文哲被民進黨分手，柯文哲以58萬820票、41.05%連任成功，民進黨台北市長候選人姚文智則得24萬4641票、17.29%；但巧的是國民黨台北市長候選人丁守中篤信「藍綠板塊論」，最後得到57萬7566票、40.82%，竟與4年前連勝文得票率一樣，但票數還比連勝文少3萬多票。

若將柯文哲與姚文智的選票相加，則有82萬5461票、約58.34%比率，粗略計算，即便白綠合作，柯文哲與民進黨今年總票數仍然無法超越4年前，但白綠陣營總得票率可達58.34%。

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