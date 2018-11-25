彰化縣議員2選區民進黨全軍覆没 都是這位立委的選區

2018-11-25 03:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「謝氏家族」雄據南彰化，溪州、北斗、溪湖、二林都是其根據地，上次立委選戰，鄭汝芬以些微票數敗給民進黨的洪宗熠，這次重整旗鼓，靠縣議員及縣長這局「大操兵」，結果繳出漂亮的成績，謝典霖首度登上選區最高票，謝氏家族與國民黨合作無間，加上民進黨提名失策，造成民進黨縣議員在溪湖、二林均全軍覆沒，受影響最大的就是洪宗熠的連任之路。

洪宗熠上次靠著太陽花運動的外溢效應，加上前立委陳朝容瓜分藍色票源，幸運擊敗實力超強的鄭汝芬，但落敗的鄭汝芬並未因此沉潛，她積極參與社團活動，並關心教育，為謝典霖的連任加分不少。

反觀洪宗熠，各地雖設有服務處，但民眾並未感受到「民進黨服務的溫暖」，而這次選戰，民進黨在溪湖區，一次就提名李清木、歐陽蓁球、張國閔三人，結果票開出來不理想，三人全都落選，而二林的慘況也不遑多讓，這裡原是民進黨的議會政治沙漠，民進黨在此地一次就提名兩人，結果兩人同時落選。

洪宗熠將來尋求連任，下面竟然只有兩名縣議員黃盛祿、江熊一楓，地方人士說，民進黨在這區選得這麼慘，洪宗熠要連任，得面對強大的謝家，洪自己就算有「飛天鑽地」的能力都不一定能達陣。

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