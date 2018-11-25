縣市長大選藍15席、綠剩6席 柯P拿58萬票險勝丁守中

2018-11-25 03:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣地方自治史上規模最大的九合一選舉，今（25）日凌晨2點多選舉結果全部揭曉，民進黨遭受嚴重挫敗，在22個縣市長中，總數只保住6席，6都僅剩桃園市、台南市2都，國民黨則當選15席。選情激烈的台北市長選戰，柯文哲以58萬820票連任成功，3千多票差距擊潰國民黨候選人丁守中。

蔡英文辭黨主席 賴揆陳菊請辭獲慰留

面對九合一大選執政慘敗，總統蔡英文昨晚負起完全責任，宣布立刻辭去民進黨黨主席，並向支持者致歉；行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊也請辭，獲得蔡英文予以慰留。

在22個縣市長中，民進黨從原有13席剩下6席，失掉台中市、高雄市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、嘉義市、澎湖等7縣市，僅守住基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、屏東縣6縣市。

國民黨豪奪高雄、台中、新北

最受外界矚目的高雄選戰方面，國民黨高雄市長候選人韓國瑜獲得89萬2545票順利當選，民進黨候選人陳其邁拿下74萬2239票，以15萬票差距飲恨落敗。

此外，國民黨候選人盧秀燕獲82萬7996票當選台中市長，大贏林佳龍20萬票；國民黨新北市長候選人侯友宜以116萬5130票當選新北市長，大勝蘇貞昌29萬票。

在桃園市方面，鄭文燦拿下55萬2330票，贏過國民黨候選人陳學聖40萬7234票；民進黨台南市長候選人黃偉哲以36萬7518票，勝過國民黨候選人高思博31萬2874票。

在縣市長得票率部分，民進黨得票率為39.16%，相較2014年縣市長選舉得票率47.55%，大幅下滑，顯示選民已對蔡政府投下不信任票；國民黨上屆縣市長選舉得票率40.7%，本次得票率48.79%，增幅8.09%。

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