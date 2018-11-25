韓國瑜贏了28區 鳳山贏破3萬票最多

高雄市長選舉韓國瑜贏下28區，其中又以鳳山拿下11萬8466票、三民拿下10萬5406票最多。（記者張忠義攝）

2018-11-25 03:26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長選舉最後一匭票箱25日凌晨才於鳳山開出，高雄市選委會總計，市長投票率為73.54％，其中，韓國瑜拿下89萬2545票，得票率53.87％；陳其邁拿下74萬2239票，得票率44.8％。

高雄市最後一匭票箱今天（25日）凌晨1點左右由鳳山開出，另二名市長候選人蘇盈貴拿下1萬4125票，璩美鳳拿下7998票；而市議員投票率為73.55％。

各選區得票部分，韓國瑜贏下28區，其中又以鳳山拿下11萬8466票、三民拿下10萬5406票最多，而在茄萣區、阿蓮區、田寮區、梓官、橋頭、大社、大樹、鹽埕、旗津、林園等10區票數輸給陳其邁。

票數差距部分，韓國瑜在鳳山贏3萬29票，左營贏2萬7730票拉開差距。

實際得票數據以中選會公布為準。

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