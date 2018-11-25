丁守中怒控「合謀操作棄保」 市選委會：開票沒問題

國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效之訴。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 03:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市九合一選舉出現投票尚未結束就開票的荒謬情形，國民黨台北市長候選人丁守中最後以3254票小輸台北市長柯文哲，讓他相當不滿，質疑中央選委會刻意和台北市選委會合謀，讓棄保發生。台北市選委會對此回應，開票沒有問題，一切依照中選會的SOP流程進行，未來將配合法院的裁定，辦理相關行政作業。

今年公投綁選舉，全國投開票所湧入投票人潮，原先投票時間至4點截止，但人潮太多，中選會早上就緊急宣布4點前已到場排隊的民眾仍可投票，並會請警衛或工作人員排到最後一位做確認，超過4點抵達的民眾無法排隊投票。

未料，投票尚未結束就已經開票，這讓丁守中質疑中央選委會刻意和台北市選委會合謀，放水，嚴重影響他的選情，他認為，台北市人口沒有新北多，議員都開完了，市長還沒開完，他嚴重懷疑中央選委會刻意和台北市選委會合謀，讓棄保發生。丁守中強調，將會提選舉無效訴訟，一切交給司法處里。

台北市選委會回應，開票沒有問題，一切依照中選會的SOP流程進行，未來將配合法院的裁定，辦理相關行政作業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/