看過來！彰化縣鄉鎮市長、縣議員當選名單

2018-11-25 02:49
林世賢當選彰化市長。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕經過漫長的開票，彰化縣鄉鎮市長，以及各區縣議員當選名單終於出爐！
●鄉鎮市長部分，當選名單如下：
1.彰化市林世賢、花壇鄉顧勝敏、芬園鄉林世明。
2.員林市游振雄、大村鄉游盛、永靖鄉詹木根。
3.和美鎮阮厚爵、伸港鄉曾煥彰、線西鄉蘇韋峻。
4.鹿港鎮許志宏、福興鄉蔣煙燈、秀水鄉林英嘉。
5.溪湖鎮黃瑞珠、埔心鄉張乘瑜、埔鹽鄉許文萍。
6.北斗鎮李玄在、田尾鄉林守政、埤頭鄉杜懿彩、溪州鄉江淑芬。
7.田中鎮洪麗娜、社頭鄉劉錦昌、二水鄉蘇界欽。
8.二林鎮蔡詩傑、芳苑鄉洪和炉、竹塘鄉蔡碩任、大城鄉蔡鴻喜。
●縣議員部分，當選名單如下：
第1選區：張瀚天、溫芝樺、許原龍、李成濟、顧黃水花、白玉如、吳韋達、黃千宴、陳銌銌、李寶銀、莊陞漢、洪柏葳、林茂明。
第2選區：凃淑媚、葉國雄、郭燕陵、楊竣程、楊妙月、黃浚源、陳秀寶。
第3選區；林宗翰、林庚壬、施嘉華、賴清美、柯振杯、尤瑞春。
第4選區：張錦昆、張欣倩、曹嘉豪、張雪如、黃正盛、賴澤民、劉惠娟、凃俊任。
第5選區：許晉揚、陳玉姬、張春洋、洪本成、陳重嘉。
第6選區：鄭俊雄、蕭如意、許書維、蕭淑芬。
第7選區：謝典霖、李浩誠、黃盛祿、劉淑芳、江熊一楓。
第8選區：謝彥慧、張國棟、吳淑娟、陳一惇、蔡家豪。
第9選區：陳榮妹。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv