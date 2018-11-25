開票10個半小時！台北市長選票 隔天凌晨2:35才開完

台北市各行政區選務人員將選票送回信義區的北市選舉委員會，選務人員排隊等著簽到，深夜時分仍相當忙碌。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-25 02:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕九合一選舉與10案公投昨天（24日）登場，台北市1563處開票所從昨天下午4點開始進行開票作業，南港區最先開完，約莫昨晚11點結束開票，其他行政區陸續開票，至今天凌晨0時後尚未完全出爐，台北市選舉委員會終於在今天凌晨2點35分，全市選舉全數開票完畢，開票時間整整長達10小時35分鐘，台北市選務人員累到快癱掉，直呼：「第一次開票到這麼晚！」

台北市選委會人員分析，全台北市1563個投開票所，雖然不是全國最多，但全市投票結束時間較慢，推測是台北市民眾投公投票踴躍，現場選務人員觀察，幾乎每人都領公投票，加上選務人員白天疲於應付民眾排隊怨氣，晚間開票時體力、精神受影響，以致拖延到整個開票作業時間。

台北市選舉委員會監察小組召集人林美倫等人昨晚8點多到選委會視察開票作業，直言這次投票情形不理想，非常有檢討的空間。市選會也準備向中選會提案，要求公投與選舉應脫鉤作業，或者讓公投採取電子投票的方式。

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