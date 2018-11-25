柯P險勝！ 台北市選委會統計：柯文哲獲得58萬280票

台北市長柯文哲最後以3千多票差距險勝連任成功。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-25 02:46

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕九合一大選於24日進行投開票，備受矚目的台北市長選戰，台北市長柯文哲與國民黨台北市長候選人丁守中選情陷入膠著，雙方票數緊咬不放，僅差距數千票至1萬票以內。北市選舉委員會在凌晨2點35分開完票，柯文哲以58萬820票，險勝丁守中的57萬7566票，順利連任。

開票過程中，丁守中與柯文哲兩人得票戰況膠著，直到今天凌晨都難分出勝負。雙方支持者心情像坐雲霄飛車，丁守中位於和平西路的競選總部昨晚10點聚集上千位民眾，唱起「梅花」、「夜襲」等歌曲助陣。

丁守中陣營的民眾心情晚間十時卅分逆轉時，現場民眾全部起立，再度高歌「夜襲」，而在晚間11點，柯文哲反超前維持穩定領先，許多支持者都難掩失落，對於選舉結果不可置信。

柯文哲陣營主持人不時就會播報兩陣營票數，丁守中得票數時，台下幾乎一片安靜，顯見情緒緊張，柯文哲競選團隊昨晚4度延後國際記者會，柯文哲在台北市政府等待，和幕僚緊盯開票結果。

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