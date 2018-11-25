嘉義市議員換5名新血 牽動議長選舉布局

2018-11-25 02:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會第十屆議員選舉結果，民進黨提名8人、當選4人；國民黨提名8人、當選5人；台灣團結聯盟提名2人、當選1名；無黨籍當選13人。有意競逐正副議長的「台灣隊」、「蕭家班」，如今隨黃敏惠回鍋市長，藍營士氣大振，勢必牽動議長選舉布局。

第一選區（東區）最高票為國民黨傅大偉，第二選區（西區）最高票為民進黨王美惠，另有2名現任議員意外落馬，曾參選兩次立委落敗的英文老師凌子楚，以無黨籍參選議員成為大黑馬。

連任4屆議員的傅大偉說，這次參選人數爆炸，沒想到可拿到最高票，「皇天不負苦心人」，將親力親為、全心服務，回報鄉親支持。

王美惠連任4屆，蟬聯3屆最高票，她說，感謝前議員江熙哲提攜、鞭策，更要感謝鄉親支持，她一定努力監督市政、為民服務。

第十屆議員應選23席，第一選區21人搶10席，現任傅大偉、黃露慧、張敏琪、戴寧、郭明賓、蔡永泉、張榮藏連任成功，黃盈智落敗；新秀有陳家平、黃思婷、凌子楚出頭。

第二選區22人搶13席，現任王美惠、張秀華、蘇澤峰、鄭光宏、陳姿妏、廖天隆、莊豐安、李忠曆、吳上明、蔡文旭及蔡榮豐連任，新秀黃大祐、孫貫志擊敗五屆議員陳幸枝。

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