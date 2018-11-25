友柯台北市議員徐世勳落選 馬家軍徐巧芯、網紅呱吉當選

徐巧芯以新人之姿拿下松信區第二高票。（記者楊心慧攝）

2018-11-25 02:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員選舉結果出爐，松山信義選區得票數前三名由國民黨全數拿下，依序為王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠，這次國民黨議員陳孋輝不選，現任議員徐世勳未當選，兩席則由徐巧芯、網紅邱威傑拿下。地方人士表示，該選區親民黨候選人洪士奇是柯友，和徐世勳同質性高，勢必瓜分選票。

松山信義選區參選人數大爆炸，21人參選搶10席，該區有台北市長柯文哲力挺人選洪士奇、民國黨議員徐世勳，加上有話題新人網紅邱威傑（呱吉）、馬家軍徐巧芯、太陽花戰將吳崢投入，讓現任議員備感威脅。

果不其然，徐巧芯拿下該選區第2高票，話題新人及友柯參選人呱吉、吳崢、洪士奇、徐世勳在開票時不斷在當選邊緣徘徊，到後期才開始有票距之差；現任議員王正德、陳永德至開票結束前，也持續在9、10、11名徘徊，可見競爭相當激烈。

2014年松山信義選區有17人登記參選，民進黨推出4人，分佔前4名，從最高票數起依序為許淑華、許家蓓、張茂楠、洪健益，且都超過2萬票，落選頭為國民黨議員陳永德1萬3825票。未料，本次選舉大翻盤，前3名由國民黨候選人王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠包辦，2014年拿2萬7332票的許淑華跌至第4名，少了1萬多票。

國民黨議員陳孋輝這次不選，現任議員掉一席，為友柯派的民國黨議員徐世勳，分別由徐巧芯、呱吉補上。地方人士表示，這次民進黨執政不利，連帶影響民進黨市議員選舉，加上選舉綁公投，不少民眾不耐久候，直接放棄投票，導致本次選舉投票率低，而話題新人搶票也使衝擊現任議員選情，呱吉、吳崢、洪士奇瓜分掉徐世勳的票，尤其洪士奇也是柯力挺之人，勢必票源被分掉。

松山信義選區本次當選從最高票起依序為王鴻薇（得票數25508）、徐巧芯（得票數22929）、秦慧珠（得票數19568）、許淑華（得票數16900）、洪健益（得票數16014）、張茂楠（得票數15658）、戴錫欽（得票數15102）、許家蓓（得票數14132）、陳永德（得票數11848）、邱威傑（得票數11786）。

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