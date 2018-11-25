台北市長選戰凌晨2點仍未開完票 中選會創史上最離譜紀錄

中選會在九合一大選前多次強調，投票當日晚間11點前各縣市選舉結果將出爐，但截至今（25）日凌晨2點，台北市長選戰開票仍持續進行，台北市長柯文哲支持者徹夜未眠守候開票結果，大量選務人員嚴重過勞，創下台灣選舉史上最離譜紀錄。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-25 02:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會在九合一大選前多次強調，投票當日晚間11點前各縣市選舉結果將出爐，但截至今（25）日凌晨2點，台北市長選戰開票仍持續進行，台北市長柯文哲支持者徹夜未眠守候開票結果，大量選務人員嚴重過勞，創下台灣選舉史上最離譜紀錄。

截至今天凌晨2點多，台北市上有10多個投開票所仍未完成開票，柯文哲暫時以57萬7千多票領先國民黨候選人丁守中的57萬4千多票。

在台中市選舉結果方面，國民黨盧秀燕共獲得82萬7996票，擊敗現任台中市長林佳龍的61萬9855票，以20萬大勝阻斷林的連任之路。中選會統計，國民黨在台中市長選戰得票率為56.57%，民進黨得票率僅42.35%。

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