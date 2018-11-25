婚姻平權公投失利 祁家威：政府不該執行此公投結果

2018-11-25 02:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕婚姻平權公投結果失利，挺同團體婚姻平權大平台也發表聲明，除了批評這次公投是以違憲開始，以違法告終，也抨擊海內外保守宗教團體投注鉅額的資源，散布各種關於婚姻平權跟性別平等教育的假消息、抹黑訊息，同時提醒政府，有必須保障同志憲法層次的婚姻自由，且保障方式不得違反「婚姻自由之平等保障」。

平台指出，對本次反同方所提公投第11案的同意票數竟然通過門檻，而平權公投所提的第15案未能通過，感到遺憾，認為這是對台灣性別平等教育推行十多年來的重大反挫。公投結果顯示多數民眾被反同團體散播的假訊息誤導，引發對現行同志教育的嚴重誤解。

平台說，針對第11案之提案，教育部代表於中選會聽證會中已明確表示，目前提案人的提案無執行可能性，因為性別平等教育法施行細則之層級低於母法的性別平等教育法，緃然第11案表面上通過公投法之門檻，但仍然違法而有不得執行的情形，有聲請法院進行審查之必要。

平台也認為，本次反同公投違憲違法的諸多行徑，已對台灣社會造成強烈的撕裂及傷害，譴責反同方以愛為名、行歧視之實，散播錯誤資訊、煽動民眾的恐懼，阻隔社會大眾認識真正的性平教育與同志教育，讓校園裡的性少數學生陷入被霸凌的危險，無法獲得足夠支持與受教權的困境，也剝奪異性戀學生對多元性別的認識與理解的機會。

對此，平台也呼籲政府，應堅守性平法「促進性別地位之實質平等，消除性別歧視」之目的，落實性平法第12、13、14條「禁止對不同性別、性別特質、性別認同或性傾向之歧視」的條文，持續在校園中推動性平教育，打造友善校園。切莫因公投結果與部份家長的阻擋或誤解，而限縮教師的專業自主權與學生受教權。

此外，政府應持續向社會大眾說明性平法之內涵，澄清錯誤資訊，破除部份家長對同志教育及整體性平教育的誤解。而對於不同世代間的性平意識與平權素養差距頗大，凸顯政府長期忽略成人的性平教育，政府相關部門應投入更多資源及人力，針對全體國民之性別意識進行宣導與教育。

同運先驅祁家威則表示，看到有200多萬人支持，許多的異性戀是真正的尊重理解同志，運動持續下去，會有更多的人支持。反同方花了10幾億得到的500萬票，跟我們這些6塊5毛錢得到的票，仍有高度的落差，她相信挺同終會得勝，也呼籲政府不該執行這個沒有未來的公投結果。

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