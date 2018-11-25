綠台北市議員重挫8落選 藍歐陽龍也落馬

2018-11-25 02:10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員選舉結果直到25日凌晨1點多出爐，全市63席議員，國民黨提名33人、落選4人、當選29人，民進黨提名27人、落選8人、僅19人當選，成了最大輸家。時代力量有3人當選，可望在議會組成黨團；社民黨當選1人，首度進入台北市議會；此外，親民黨當選2人、新黨當選2人、另有7位無黨籍當選。沒有任何政黨過半。

民進黨落選者包括：士林北投選區新系陳賢蔚、駐日代表謝長廷之子謝維洲、「友柯」議員王威中，該區原本是綠營票倉，如今成為重災區，提名6人、3人落選；反觀時代力量黃郁芬在台北市長柯文哲輔選下闖進議會。

大安文山選區是民進黨大二重災區，議會民進黨團總召李慶鋒、資深議員周柏雅落選；相對的，有新人出線，時代力量林穎孟、與長期經營的社民黨苗博雅當選。

另外，民進黨內湖南港選區議員王孝維、中山大同選區「柯黑」正妹議員顏若芳、中正萬華選區資深議員顏聖冠也都落選；其中，時代力量中山大同「友柯」候選人林亮君當選，擠下顏若芳，此外，中正萬華無黨籍「友柯」候選人徐立信也在無黨籍議員童仲彥力挺下，擠下顏聖冠。民進黨保守提名27席，未料高達8人落選。

今年國民黨新人紛紛打出國民黨高雄市長候選人韓國瑜牌，新人們幾乎當選，未料大安文山區現任議員歐陽龍，缺乏地方組織，今年在新人夾殺下，意外落選。另外，中山大同區現任議員林亭君、松山信義區回鍋參選老將王正德也都落選。

特別的是，新黨在士林北投區大膽提名兩人，現任議員潘懷宗連任，涉入共諜案的新黨青年軍侯漢廷也當選，加上該區泛藍無黨籍候選人楊靜宇也當選，3人夾殺下，國民黨提名的該區候選人林杏兒也落選。

11位現任議員落選 民進黨占7人

台北市議會63席議員大洗盤，共有11位現任議員落選，民進黨就占7位、國民黨2位、民國黨1位則是徐世勳、新黨1位則是陳彥伯；其中「友柯」落選議員有徐世勳及王威中。

顏聖冠表示，她明白很多人現在很難過，終於清楚之前說被分票、需要搶救的原因，這段時間也知道有特別人士落選造謠抹黑；但她不想再找藉口，過去20年為家鄉盡心盡力、傷心難免，已沒遺憾。顏說，「這次沒當選，但我的家在這裡，我的一生都會在這裡；後會有期。」

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