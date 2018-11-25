北市沒開完 丁陣營先開罵 張善政：中選會主委是智障嗎？

2018-11-25 02:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中和台北市長柯文哲選戰膠著，直到快要凌晨2點還有23個投開票所還沒開，柯文哲以0.3%的幅度領先中，丁守中競選團隊主委張善政剛剛開罵，大罵中選會主委是不是有智障問題？還沒投完票就開票可能有造成棄保。

張善政說，這次當然有很多公投案子，先前就有媒體報導地方選委員提醒中央選委會，這樣的方式會開到很晚，但是中選會一意孤行，排隊排三次都排不到只好放棄投票回台北陪丁守中投票。

張善政表示，開票速度慢，開到這麼晚，台北幅員人口有比其他地方大很多嗎？怎麼開到最後一名，一開始投票設計就有問題。

張善政指出，沒有隨機應變能力，4點鐘讓選民繼續排隊沒關係，但是不能同時開票，媒體報導出來會造成棄保效果，影響還沒投票的人，看要投誰比較有效，真的要讓選民4點繼續排隊投票，就不應該讓開票結果給選民知道，這是最基本用膝蓋想用頭腦想就知道的事情，但是卻沒有好好回應，中選會主委是不是有智障問題？

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