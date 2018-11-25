吳銘賜當選議員後向檢方投案 凌晨被檢方聲押

〔記者黃建華／高雄報導〕台聯市議員候選人吳銘賜被控涉嫌賄選，投票前一天遭檢方通緝，昨晚戲劇性高票當選議員，吳銘賜深夜向檢方投案，經檢察官訊問後，認為違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有逃亡及串供之虞，遭聲請羈押。
迄今天凌晨記者發稿時，法院尚未裁定是否准押。
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