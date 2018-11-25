九合一落幕 美祝賀台灣完成民主選舉

台南市長、市議員選舉及公投投票，選民投下神聖一票。（記者洪瑞琴攝）

2018-11-25 02:05

〔中央社〕台灣九合一選舉揭曉，對此，美國國務院今天祝賀台灣再次完成民主選舉，並表示美國期待找到新方法，與新舊各方合作，凸顯台灣的民主制度對整個區域的正面示範。

台灣九合一選舉結果出爐，在野的國民黨跨越濁水溪，拿下15席縣市長，而國務院一名發言人回覆中央社記者電子郵件詢問時，除兩度重申美國的「一中政策」沒改變，並恭賀台灣再次完成民主選舉。

發言人指出，美國要恭喜台灣人民再度透過這次成功的選舉，展現民主制度活力的強大一面，美國期待與「新舊各方」合作，持續就相互關切的廣泛議題，展開富有成效的合作。

這名發言人還說，台灣的民主制度依舊是整個區域的榜樣，美國期待找到新方法，凸顯台灣的正面實例。

發言人也引述美國副總統彭斯日前的談話重申，美國在持續尊重美中「三個公報」與「台灣關係法」所反映的「一中政策」時，美國始終相信，台灣所擁抱的民主，為所有華人展現一條更好的道路。

發言人最後強調，美國對台海的和平穩定有深遠利益，美國長期以來的一貫政策不變，美國堅持基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」。

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