新北市長投票率64％ 侯友宜拿下116萬5130票、破57％

2018-11-25 01:50
新北市選委會主委許育寧宣布新北市長開票結果。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市選委會在11月25日凌晨1點18分完成新北市地方公職人員選舉開票作業，投票率64％，蘇貞昌獲得87萬3692票，侯友宜獲得116萬5130票。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
新北市選委會主委許育寧宣布新北市長開票結果。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市選委會在11月25日凌晨1點18分完成新北市地方公職人員選舉開票作業，投票率64％，蘇貞昌獲得87萬3692票，侯友宜獲得116萬5130票。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv