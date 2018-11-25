新北市長投票率64％ 侯友宜拿下116萬5130票、破57％

新北市選委會主委許育寧宣布新北市長開票結果。（記者何玉華攝）

2018-11-25 01:50

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選委會在11月25日凌晨1點18分完成新北市地方公職人員選舉開票作業，投票率64％，蘇貞昌獲得87萬3692票，侯友宜獲得116萬5130票。

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