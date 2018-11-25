嘉義縣鄉鎮市長選舉 民進黨掉3席

2018-11-25 01:35

〔記者曾迺強、蔡宗勳、林宜樟／嘉縣報導〕下屆嘉義縣18鄉鎮市長選舉結果跌破一堆人的眼鏡，民進黨提名且聲勢看好的梅山鄉黃世裕、大林鎮葉和平、朴子市黃基全都慘遭滑鐵盧，民進黨由13席掉到10席，無黨籍從4席提升至8席，國民黨則從僅有的阿里山鄉變成「掛蛋」。

梅山鄉 林俊謀勝黃世裕

原本預期可輕鬆回鍋梅山鄉長的梅山農會總幹事黃世裕，雖有民進黨行動綠團隊相挺，但退出民進黨、以無黨籍參選的梅山公所秘書林俊謀勤於「跑攤」，鄉親選前已嗅出氣氛變化，投開票出爐，林俊謀以7986票大贏黃世裕的4029票。

大林鎮 簡志偉勝葉和平

民進黨籍代理大林鎮長葉和平挾現任優勢，不敵無黨籍簡志偉的6059票，輸了918票。

朴子市 吳品叡勝黃基全

朴子市廣被看好的民進黨籍朴子市代會主席黃基全，只得8957票，輸給32歲市代吳品叡的1萬2895票，吳品叡形象清新，獲得反對「明文規定」力量暗助致勝，將成為全縣最年輕鄉鎮市長，顯示選民厭倦傳統政治。

代表黃派的無黨籍義竹鄉長顏蔡淑惠尋求連任，再度對上民進黨籍黃阿家，兩人4年前票數差距263票，這次黃阿家開出6477票，比顏蔡淑惠多出595票，奪旗成功。

民進黨籍曾亮哲在竹崎鄉長一役，擊敗想回鍋的無黨籍前鄉長溫良恭、國民黨對手吳金輝；4人相爭的溪口鄉長，無黨籍代理鄉長孫維聰如願當選；大埔鄉長由和平村長吳明勳出線，打敗同樣以無黨籍參選的鄉代王國波。

民進黨籍水上鄉長劉敬祥、新港鄉長林茂盛、民雄鄉長何嘉恒、中埔鄉長李碧菁都連任成功，何嘉恒開出1萬9094票，只比無黨籍對手許能通多140票，主政身段須檢討放低；東石鄉、布袋鎮、六腳鄉、太保市、鹿草鄉、番路鄉、阿里山鄉同額競選。

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