台中市議員應選65席，國民黨搶下32席，民進黨25席，無黨籍7席，親民黨1席。圖為台中市議會。（資料照）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員選戰結果底定，今年應選65席，國民黨搶下32席，民進黨25席，無黨籍7席，親民黨1席。
台中市議員當選名單如下（正確名單以台中市選委會最後公告為準）：
第一選區：施志昌（民）、吳敏濟（民）、李榮鴻（國）。
第二選區：張清照（國）、陳廷秀（無）、楊典忠（民）、尤碧鈴（無）、顏莉敏（國）。
第三選區：張家銨（民）、林汝洲（國）、林孟令（國）、吳瓊華（國）、陳世凱（民）。
第四選區：陳清龍（無）、張瀞分（國）、陳本添（國）、王朝坤（無）、謝志忠（民）。
第五選區：徐瑄灃（無）、蕭隆澤（民）、周永鴻（民）、吳顯森（國）、賴朝國（國）、羅永珍（國）。
第六選區：黃馨慧（國）、張廖乃綸（國）、楊正中（國）、林祈烽（民）、陳淑華（民）。
第七選區：何文海（民）、朱暖英（國）、張耀中（民）、劉士州（國）。
第八選區：沈佑蓮（國）、曾朝榮（民）、賴順仁（國）、陳成添（國）、謝明源（民）、黃健豪（國）。
第九選區：賴佳微（民）、陳文政（國）、陳政顯（國）。
第十選區：江肇國（民）、張彥彤（國）、黃守達（民）。
第十一選區：羅廷瑋（國）、鄭功進（民）、李中（國）邱素貞（民）、何敏誠（民）。
第十二選區：蔡耀頡（民）、李麗華（國）、張玉嬿（民）、賴義鍠（國）。
第十三選區：段緯宇（親民黨）、林德宇（民）、林碧秀（國）、張滄沂（無）、蘇柏興（國）、李天生（民）。
第十四選區：蔡成圭（民）、冉齡軒（國）。
第十五選區： 黃仁（國）。
第十六選區：林榮進（國）。
第十七選區：朱元宏（無）。
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