蟬聯港湖區最高票！ 高嘉瑜拿下3萬4285票

台北市議員高嘉瑜在服務處開心與選民合照。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-25 01:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員內湖南港區深夜12點54分全數開完票，上屆獲得3萬4117票的市議員高嘉瑜，拿下港湖區議員第一高票，本屆投票結果，高嘉瑜奪下3萬4285票、得票率16.25％，比上屆多出168票，成功蟬聯港湖區最高票，也是台北市議員候選人第二高票。港湖區第二名則是親民黨市議員黃珊珊，獲得2萬6113票。

港湖區9席議員中，上屆民進黨、國民黨各占4席，加上親民黨1席。民進黨本屆仍提名現任4名議員，包括老將李建昌、江志銘、王孝維、高嘉瑜，國民黨則提名5席，包括吳世正、闕枚莎、陳義洲、李明賢、游淑慧。

台北市選舉委員會深夜公布港湖區得票結果，民進黨得票方面，高嘉瑜獲得3萬4285票，江志銘獲得1萬2825票，老將李建昌則以1萬2588票吊車尾擠入安全名單，王孝維雖拿下1萬1780票，仍高票敗北。

至於國民黨，闕枚莎得票數最高有2萬4248，新人表現亮眼，李明賢、游淑慧分別獲得2萬198與2萬13票，雙雙突破2萬張票，而老將陳義洲則有1萬3947、吳世正是1萬3208票，都順利連任。

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