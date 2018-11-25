北市中山、大同議員激戰 民進黨顏若芳意外落選

2018-11-25 00:47

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市中山、大同區市議員18席搶8選戰告一段落，傳統綠營票倉表現疲弱，使得該選區最高票，這次由國民黨議員陳炳甫以2萬2211票奪下，上次都超過2萬5000票的民進黨資深議員王世堅與梁文傑，這次均未破2萬票，民進黨議員顏若芳更被黨內新人陳怡君擠下，以235票的微小差距意外成為落選頭，親民黨議員林國成再度吊車尾連任，而時代力量當選人林亮君以黑馬姿態衝出。

這次中山、大同區選區最後當選結果，依得票數，依序為國民黨議員陳炳甫、民進黨議員王世堅、林亮君、國民黨議員葉林傳、民進黨議員梁文傑、國民黨議員當選人王浩、民進黨議員當選人陳怡君與友柯議員林國成。

而該選區選舉，藍、綠兩黨各提名4席，目標都是4席全上，在投票日到來之前，各陣營都評估藍、綠已各佔3席，加上親民黨議員林國成搭上白色力量旋風，預測選情將是各陣營新生代國民黨議員林亭君、民進黨新人陳怡君與時代力量候選人林亮君「三君」得爭搶最後名額。

但昨開票結果，林亮君於晚間8時半就超過上屆得票標準的1萬3000票，因此自行宣布當選，最後共拿到1萬8256票，已第3名姿態脫穎而出。而選前被預估為「中段班」的民進黨議員嚴若芳，被黨內提名新人陳怡君比下，以得票率第9名惜敗，國民黨議員林亭君也落選。

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