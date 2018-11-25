台北市長選戰跨日仍未開完票 中選會高層持續神隱

九合一選舉昨晚開票，台北市選戰激烈，開票破天荒超過午夜12點仍未開完，中選會對於24日投票大排長龍，開票進度何以嚴重落後，相關高層整天持續神隱消失，至今不願面對外界說明原因。國民黨台北市長候選人丁守中競選總部的支持者持續等待結果。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 00:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一選舉昨日傍晚陸續開票，台北市選戰激烈，開票破天荒超過午夜12點仍未開完，中選會對於24日投票大排長龍，開票進度何以嚴重落後，相關高層整天持續神隱消失，至今不願面對外界說明原因。

截至晚上12點24分，據中選會統計，台北市長柯文哲得票數來到54萬1434票，國民黨候選人丁守中暫獲53萬5716票，柯以5千多票暫時領先丁守中，還剩1百多個投開票所未開出。

開票結果顯示，民進黨在22個縣市長中，民進黨從原有13席剩下6席，丟失台中市、高雄市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、嘉義市等7縣市，僅守住基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、屏東縣6縣市。

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