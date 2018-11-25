贏陳歐珀近3萬票 林姿妙成為宜蘭首位女縣長

國民黨林姿妙拿下12萬3767票，成為宜蘭縣首位女縣長。（記者林敬倫攝）

2018-11-25 00:49

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉由國民黨林姿妙勝出，成為宜蘭縣首位女縣長，也是民進黨成立後，宜蘭相隔13年，第二度「綠地變藍天」；林姿妙獲得12萬3767票，以2萬8158票的差距，打敗陳歐珀的9萬5609票，讓宜蘭第4度政黨輪替。

宜蘭縣長選舉由林姿妙勝出，5名候選人中，林姿妙獲得12萬3767票、得票率49.48％；陳歐珀9萬5609票、得票率38.23％；另3位無黨籍的候選人，林信華27399票、得票率10.95％；林錦坤1922票、得票率0.77％；陳秋境1424票、得票率0.57％。整體投票率約67％。

國民黨林姿妙發表當選感言，她語帶哽咽說，將兌現競選支票，拚出宜蘭好生活。她以90度鞠躬感謝大家一路相挺，支持者高喊「縣長好」，現場歡聲雷動。

而陳歐珀競選總部氣氛凝重，他坦言，個人努力不夠，會謙虛檢討改進，用一生顧好宜蘭，坦然接受人民選擇，也會謙卑檢討改進，祝福林姿妙順利推動縣政，讓宜蘭更好、更進步。

林姿妙在宜蘭插上藍旗，分析原因，林聰賢縣長任內農地農舍政策處理不當引發民怨，接任農委會主委，由吳澤成、陳金德代理縣長，被形容「1年換3位縣長」，觀感不佳；加上年改等大環境因素，對民進黨選情也有一定衝擊。

陳歐珀黨內人緣不佳，基層組織薄弱，立委任內傳出「靈堂鬧場」、「OPPO侵權風波」負面新聞，形象大傷；競選期間，就算蔡英文總統十度到宜蘭助攻，仍功虧一簣。而林姿妙從政20年，以握手勤跑基層起家，但行政能力屢遭對手質疑，當選縣長挑戰才要開始。

宜蘭縣從1951年產生首任民選縣長，一直是國民黨執政；直到1981年，陳定南結集黨外力量，首度由非國民黨執政。到2005年，當年國民黨呂國華打敗回鍋參選的陳定南，才重新執政；但4年後，民進黨林聰賢又擊敗爭取連任的呂國華，拿回政權。

2014年尋求連任的林聰賢，以近64％得票率，獲得16萬票創下宜蘭史上最高得票紀錄，以7萬票差距大勝國民黨邱淑媞；想不到這次選舉，陳歐珀只剩9萬5609票，流失約6萬5000票，林姿妙打敗全面執政的民進黨，助國民黨將民主聖地宜蘭綠天變藍天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/