桃園市復興區現任區長、主席 雙雙落馬

2018-11-25 00:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市下屆復興區區長和區民代表選舉24日晚上開票結果，尋求連任的現任區長曾志湘、現任區民代表會主席林沛筠雙雙落馬，計有3人角逐的區長之爭，由國民黨提名的復興區黨部主委游正英拿下2825票勝出，順利擊敗同是無黨曾志湘2261票，以及前鄉長林誠榮的1905票。

國民黨原規劃徵召前救國團桃園縣團委會總幹事李永福參選復興區長，但李因案無法參選，從坐轎改為抬轎，成為輔選游正英的競選總部主委；游正英在競選總部發表感言表示，8月臨危受命接受國民黨徵召參選，前後僅準備3個月時間參選，不過，雖是臨危受命，他6年前從僑愛國小教職退休後，即成立基國派愛心基金會在地方做很多公益活動，3年前擔任復興區黨部主委，勤跑基層服務，黨員人數從200多位變成700多位，這次站出來參選，他咸謝所有團隊非常幫忙、總動員，區內許多退休軍公教警人員也都站在他那邊，才能在很短時間能夠贏得這次選舉。

游正英說，未來上任區長的施政方向，首要是注重部落基礎建設，包含環境、人文、農特產品，都要弄好。當選時曾與民進黨順利連任的市長鄭文燦通過電話，他也告訴鄭，會跳脫藍綠框架，和市府一起為區民一起努力。

至於復興區區民代表3個選區選舉結果，當選名單如下：第一選區余文源、黃盛、林玉花、張倉豪、楊夢萍，第二選區簡明仁、黃再福、楊春樹，第三選區林振德、姜清國、李榮新。

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