陳學聖敗選：提出很多問題 盼鄭市長勿只當選舉語言

2018-11-25 00:22

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖24日晚上在南區競選總部自行宣布敗選，陳學聖感性表示，沒有讓大家如願，難免有點難過，但是桃園還是要繼續成長，桃園好還要更好。選戰期間提出很多桃園的問題，希望剛連任成功的鄭文燦市長，不要把它當成只是一個選舉語言，應該把它看在眼裡，希望能夠讓桃園更好，而選戰在勝負出來之後，就沒有所謂的競爭對手，只有合作夥伴，大家都是桃園隊，大家一起為桃園付出和努力。

陳學聖表示，這場戰真的不好打，就像是90度仰角要攻頂的選戰，很不容易打，幾乎是垂直往上攀升，從落後40％、30％，到逐漸縮小差距，過程當中非常艱辛，他很感謝遠在高雄的市長當選人韓國瑜、來桃園輔選13次的前總統馬英九及陪同掃街的新北市長朱立倫和站台的「柱柱姊」（洪秀柱）等，「是我們不夠好，選民才沒給我們機會」，他還會繼續加油。

也是競選總部主任委員的前縣長吳志揚趕到競選總部，和陳學聖相互擁抱加油打氣，在場民眾並高喊「陳學聖加油、桃園加油、再接再厲及溫良恭儉不讓」給陳學聖鼓勵。

被問到接下來要怎麼走，陳學聖表示，未來立委工作他還是會繼續認真問政，請大家放心，算是無縫接軌，大家後會有期。

另外，陳學聖也恭喜他的兄弟韓國瑜當選，兩人一直都保持熱線，很謝謝韓國瑜這次的「韓流」對他和桃園帶來很大的幫忙，拉高了蠻大的聲勢，他也提到，韓國瑜在短時間內可以把民進黨執政20年的高雄市整個翻盤，而且只憑著一瓶礦泉水一碗魯肉飯，不僅對國民黨是個啟發，對民進黨、對所有的政黨都是一個啟發，不管是從政的個人或政黨，都要有一個新的思維，因為選民已經完全不一樣。

吳志揚則表示，這次大家都盡力了，執政者把行政資源用到極限，可惜桃園市民還沒有完全覺醒，未來會再努力，因為這次選戰國民黨整體選得非常好，桃園市議員也選的非常的好，大家繼續加油。

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