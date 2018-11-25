民進黨九合一選舉大敗 產經：中國將對台採取更強攻勢

2018-11-25 00:07

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕台灣九合一選舉民進黨大敗引起日本媒體關注。《產經新聞》報導，執政黨的敗選讓中國習近平政府的對台強硬施壓路線更具自信，未來中國將可能會對台採取更強烈的攻勢。

《產經新聞》傳自北京的消息指出，中國黨報《環球時報》24日的社論撇清中國干預台灣選情，強調不管誰當選縣市長也不改變不了大陸（中國）政策與決心。但實際上，左右台灣輿論已被習政權列為宣傳工作的最重要課題之一，目前最大的目標即是在2020年總統選舉讓民進黨政權下台。

報導指出，中國使用「皮鞭與糖果」的策略，加強統一的壓力。蔡英文政府16年上台後，中國強迫台灣接受「一個中國」原則，除了拒絕任何對話，還在外交上孤立台灣，至今已促使巴拿馬等5國與台灣斷交。另一方面則公布31項「惠台」措施，試圖以此引導輿論。

報導也指出，民進黨質疑中國以輿論操作部隊干預這次九合一選舉，前美國在台協會理事主席莫健接受台灣媒體專訪指出，有外部勢力介入台灣選戰，散播假消息以影響輿論，《環球時報》則反駁沒有任具體證據。

另一方面，中國也很關注台灣與川普政府加強雙邊關係的動向，北京的政治研究人員表示，基於經濟下滑的壓力和對美關係也不透明，中國當前的對台政策不得不採取較慎重的做法，但美中在本月底G20峰會中舉行領袖峰會後，中國對台政策的變化很可能表面化。

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