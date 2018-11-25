時力首度打進台南！ 林易瑩爆黑馬當選永康區議員

2018-11-25 00:04

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市議員選舉第七選區選情爆出大黑馬，8年級生時代力量林易瑩成功搶下席次，也是時代力量首度打進台南，林易瑩得知當選後，除感謝選民的支持，也一度不敢相信；林易瑩表示，未來也會落實政見上的5大主軸，監督市政。

民進黨永康區此次提名兩名新人陳宗明、陳世霖，但都挑戰失敗，連老將陳秋萍都是低空進榜，讓不少人相當意外。台南市議員第七選區永康區7席包括國民黨林燕祝、李鎮國、民進黨林宜瑾、陳秋萍、無黨籍林阳乙、台聯楊中成及時代力量林易瑩。

以第六名挑戰成功搶下時代力量在台南的第一席，林易瑩直呼不敢相信，她也說，這次的當選顯示年輕世代為自己發聲的結果，未來會繼續努力，政見提出的5大主軸，會拼盡全力去監督、落實，也再次感謝所有永康市民的支持。

對於，進入議會是否與其他政黨合作，林易瑩表示，目前時代力量在台南議會僅有一席席次，現階對會做好份內的工作，若未來部分議題可進一步合作，讓更多人一起參與，也會朝向這方向努力。

第五選區國民黨僅搶下一席李文俊，民進黨則有4席，包括林志展、李偉智、陳碧玉、林志聰，不過，第五選區此次整併幅度大，第一高票由回鍋參選的李文俊以1萬7110票奪下。

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