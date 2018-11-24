基市議員大洗牌 藍多1席、綠老將都落選

2018-11-24 23:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市第19屆市議員選舉落幕，基隆市議會在這次選舉大換血，31席僅有17位現任市議員順利連任，國民黨共囊括16席，仍為議會最大黨，民進黨從10席掉到6席，親民黨從3席掉到2席，民國黨、時代力量各佔1席，無黨籍則增為5席，連任資深議員以張耿輝7173票最高。

基隆市政治版圖向來藍大於綠，此次基隆市議員選舉有7位資深議員不再連任，共有60人搶31個席次，其中，國民黨提名19人、民進黨15人、親民黨6人。

爭取連任的議員中，徐莉莉、曾紀嚴、游祥耀、洪森永、陳志成、陳東財、林明智等7人意外落馬，王醒之、林旻勳、陳薇仲、林沛祥、鄭愷玲、張之豪、莊敬聖、鄭文婷、童子瑋、韓世昱、江鑒育、陳宜、張顥瀚等13名新秀崛起，跌破不少政壇專家的眼鏡。

國民黨從15席增為16席，民進黨從10席掉到6席，親民黨從3席掉到2席，民國黨1席，時代力量首度攻佔1席，沒有政黨背景的議員席次，則從2席增為5席。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，市長候選人謝立功比較惋惜，最後功敗垂成，議員部分則較本屆多出1席，來到16席，代表推出的候選人在地方基層的耕耘得到肯定，值得高興一下，而這次有很多年輕議員選上，也反映國民黨要改革，加速朝新民意方向前進。

民進黨基隆市黨部主委張錦煌說，市長林右昌連任成功，代表中央執政的改革方向是對的，但也有很多要檢討的地方，改革某些方面不是老百姓認同的，有受到中央連累，導致老議員幾乎全倒，他們在議會的表現不輸國民黨，是非戰之過，大環境對民進黨的支持度比較不好，未來會更謙虛檢討，加倍努力。

基隆市議員當選名單：

中正區應選4席：張淵翔（國民黨，新任）、呂美玲（國民黨，連任）、張顥瀚（民進黨，新任）、藍敏煌（國民黨，連任）。

信義區應選4席：何淑萍（國民黨，連任）、陳宜（民進黨，新任）、韓世昱（國民黨，新任）、江鑒育（國民黨，新任）。

仁愛區應選4席：張芳麗（國民黨，連任）、鄭文婷（民進黨，新任）、莊榮欽（國民黨，連任）、童子瑋（無，新任）。

中山區應選4席：莊敬聖（國民黨，新任）、宋瑋莉（國民黨，連任）、楊石城（民國黨，連任）、張秉鈞（民進黨，新任）。

安樂區應選7席：林沛祥（國民黨，新任）、張之豪（民進黨，新任）、莊錦田（親民黨，連任）、陳薇仲（時代力量，新任）、鄭愷玲（國民黨，新任）、秦鉦（國民黨，連任）、俞叄發（國民黨，連任）。

暖暖區應選3席：連恩典（國民黨，連任）、王醒之（無，新任）、林旻勳（無，新任）。

七堵區應選4席：楊秀玉（親民黨，連任）、蔡旺璉（國民黨，連任）、蘇仁和（民進黨，連任）、張耿輝（無，連任）。

平地原住民應選1席：陳明建（無，連任）。

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