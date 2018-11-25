婚姻平權公投卡關 藝人紛打氣 舒淇「親寫8字」送暖

針對婚姻平權公投卡關，影后舒淇表示「愛就是愛，平等相待」。（圖擷取自臉書）

2018-11-25 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選全國性公民投票案開票作業持續進行，反同公投陸續過關，讓不少支持婚姻平權者難掩失望，表態挺同婚的藝人則紛紛發文打氣，影后舒淇表示「愛就是愛，平等相待」。

挺同反同公投激戰結果出爐，由愛家方提出的3案公投，皆已通過490多萬票的門檻，意味爭取婚姻平權卡關。對此結果，不少藝人在臉書發文，為挺同方打氣。

舒淇晚間在臉書表示，臉書寫道「無論結果如何……」，並PO出手寫字圖「愛就是愛，平等相待」。一旁還放著彩虹V別針。向來支持婚姻平權的天后張惠妹（阿妹）也在臉書發文表示，「愛，沒有輸贏。明天起，我們還是要繼續......多難都要走下去」。

Ella也在臉書發文說，「什麼事都是要付出代價的，愛也是。如果一份單純的愛，需要承受歧視，承受不公，那麼為了捍衛我們內心認定的那份愛的價值。我相信，我們都是願意付出代價的，直到有一天，讓大家真正的認同我們」。

香港藝人何韻詩在臉書發文表示，「只能說，原來世界還是遠比我們想像的保守⋯⋯，朋友們別氣餒，這是場耐力賽，路很遠，但我們終於會走到的。」

星座專家唐綺陽也呼籲大家「不要心碎」，「公投結果，他們『只是』咱們的兩倍而已，幾年前根本是五六倍吧？所以這些年的努力，社會已經很有進度，我覺得很厲害了耶。」她說，公投結果只說明了一件事，「原來，我們的社會還有那麼多人被深深的恐懼綑綁，如此而已。但卻會更激發我的鬥志，知道咱們需要更努力而已（握拳）」。

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