「以核養綠」公投通過！114年廢核再等等

公投第16案「以核養綠」通過，電業法第95條第1項將被廢除。（記者歐素美攝）

2018-11-25 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕本次唯一具有法律效力的公投第16案「以核養綠」，在稍早以508萬同意、347萬不同意跨越通過門檻，也代表電業法第95條第1項，「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文將要廢除。

「以核養綠」公投由國立清華大學原子科學院院長李敏、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修和中華民國醫學物理學會理事廖彥朋共同發起，成案過程一波三折，擁核、反核展開激辯，包括500多位學者連署反對，原能會主委謝曉星亦表達反對立場。國民黨對此案的意見也有分歧，前總統馬英九主張「以核養綠」，新北市長朱立倫、新北市長候選人侯友宜主張「非核家園」。

「以核養綠」在送件中選會時，先是因連署書短少，公投領銜人黃士修再送2萬餘份連署書到中選會，但中選會認為，「以核養綠」公投已經完成送件，不接受再度送件，黃士修等人決定在中選會前絕食抗議。後經台北高等行政法院裁定，中選會應受理黃士修的補件要求，並併入首次遞交連署書的公投案處理，「以核養綠」最後敗部復活成案。

截至目前，公投第16案：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？同意508萬4017票、不同意347萬6288票，同意票超過493萬9267票以上，跨越門檻。

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