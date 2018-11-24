北市長激戰！ 逾3萬柯粉堅守現場盼見證改變持續發生

眾所注目的台北市長選情陷入「白藍」激戰，雙方得票數持續膠著，逾3萬支持者持續堅守在現場。（記者方賓照攝）

2018-11-24 23:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉今登場，眾所注目的台北市長選情陷入「白藍」激戰，雙方得票數持續膠著，至今已超過7小時，始終無法拉大差距。爭取連任的無黨籍台北市長候選人柯文哲晚間4度延後國際記者會，期間則在台北市政府等待，和幕僚緊盯開票結果。

夜色漸深，支持者原本歡欣鼓舞的氣氛，隨著開票時間越拉越但雙方票數卻始終糾纏不休，也開始陷入凝重。不過入夜後略帶寒意的溫度仍澆不熄支持者的熱情，逾3萬支持者持續堅守在現場，盼能見證柯P再度改變歷史一刻。

主持人不時就會播報兩陣營票數，提到對手丁守中得票數時，台下幾乎一片安靜，顯見情緒緊張，而喊到姚文智得票數逾20萬時，則立刻漫起噓聲一片。

因為選情始終未見明朗，年僅11歲的挺柯小歌手白芯羽獨自撐場超過兩小時。柯陣營更4度延後國際記者會，最後雖改成柯先到四四南村和支持者喊話，卻遲未宣布到場時間，可見對選情也沒有把握。

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