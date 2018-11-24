得票逾10萬 新竹市長林智堅以壓倒性勝利連任

2018-11-24 23:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕在整體大環境不利執政黨的氛圍下，新竹市長林智堅依然以獲得逾10萬票的懸殊差距打敗對手，如同他打出的競選口號「明日新竹」，林智堅也勢必將成為民進黨明日最閃耀的一顆政治巨星。

4年前林智堅僅以1千多票差距，險勝尋求連任的國民黨前市長許明財，然而歷經這4年的淬煉，這位自認「是用生命在作市長」的全台灣最年輕縣市長，逐漸以他堅定的施政步調，一點一滴贏得更多民心。

舉凡路平專案、公園綠美化、交通整治等，林智堅的施政細膩而多層次，每每都能準確擊中人心，且他規劃未來的願景如大車站計畫、竹科Ｘ計畫，在在讓市民肯定他有充分實現政見的能力，更重要的是，他為新竹市民找回失去已久的城市光榮感，選民在他身上投射的是對將來的希望，更是對下一代的投資。

林智堅上任後，揚棄以往政治人物跑紅白帖的陋習，專注於市政建設，他極為愛惜羽毛，有為也有守，這讓守舊勢力對他相當不滿，終至集結企圖推翻林智堅政權，然而林智堅的信念是堅持做好市政，不口出惡言，相信選民自有公斷，而開票結果也證明，壓倒性的多數市民感受到4年來的改變，依然選擇站在他這邊。

林智堅這一戰可說徹底摧毀竹市傳統藍大於綠版圖，為民進黨在新竹市的執政寫下新頁，新竹市民以選票給予他高度的評價，希望他能延續「幸福城市」的有感施政，再創竹塹城榮景。

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