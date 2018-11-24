柯文哲、丁守中激戰 票差若千分之3以內可行政驗票

柯文哲（圖）與丁守中兩人的得票數一直維持些微差距。（資料照）

2018-11-24 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰仍在開票中，現任市長柯文哲與國民黨籍候選人丁守中一直維持些微差距。依《公職人員選舉罷免法》規定，假如最後兩人得票數差距在千分之3內，輸的那一方可申請行政驗票，而這將會是台北市長選舉的首例。

綜合報導指出，《公職人員選舉罷免法》69條規定，區域立法委員、直轄市長、縣（市）長選舉結果，得票數最高與次高之候選人得票數差距，或原住民立法委員選舉結果得票數第三高與第四高之候選人得票數差距，在有效票數千分之3以內時，次高票或得票數第四高之候選人得於投票日後7日內，向第126條規定之管轄法院聲請查封全部或一部分投票所之選舉人名冊及選舉票，就查封之投票所於20日內完成重新計票，並將重新計票結果通知各主管選舉委員會。

各主管選舉委員會應於7日內依管轄法院重新計票結果，重行審定選舉結果。審定結果，有不應當選而已公告當選之情形，應予撤銷；有應當選而未予公告之情形，應重行公告。

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