公投第7到11案 同意票逾通過門檻

2018-11-24 23:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕本次公投10案中，截至晚間10點50分，包括第7案反空污公投、第8案反深澳電廠公投、第9案反核食公投、第10案婚姻定義公投及第11案適齡性平教育公投，同意票均已超出公投過關門檻493萬9267票，只要最終開票結果為同意票大於不同意票，就可通過。

根據中選會公投意見書，公投第7案內容為「你是否同意以『平均每年至少降低 1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量?』」；第8案內容為「您是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）』之能源政策?」；第9案內容為「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭 4 縣市（茨城、櫪木、 群馬、千葉）等地區農產品及食品進口?」

第10案內容為「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合 ?」；第11案內容為「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」

本次公投第7、8、9案，提案人為中國國民黨；第10、11、12案提案人為下一代幸福聯盟；第13案提案人為前奧運國手紀政；第 14、15案提案人為性別平權團體；第16案提案人為擁核人士黃士修。

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