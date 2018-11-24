未曾打過敗仗 王惠美成為首位國民黨彰化女縣長

2018-11-24 23:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕50歲的國民黨彰化縣長當選人王惠美，出身政治世家，24年從政之路一路順遂，未曾打過敗仗，鎮長高票當選、立委又能殺出重圍勝出，這次縣長選舉在軍公教反年改的效應和民眾對民進黨全面執政失望，凝聚藍營選票，讓她成為彰化縣首位國民黨籍女縣長，再為自己從政不敗的紀錄寫下新頁。

大學和碩士都唸政治學系的王惠美，父親是前鹿港鎮長王福入，任內過逝後，王惠美棄教職以「政二代」身分投入政治，接受國民黨提名參選縣議員，連做3屆縣議員，2005年轉戰鹿港鎮長，拚鎮長連任又高票當選，2012年以黨內初選的高民調代表國民黨參選立委，在泛藍嚴重分裂下仍然勝選，2016年在大環境不利於國民黨的情況下，還是成功連任，保住彰化縣唯一一席國民黨立委席次。

這次，王惠美以黨內初選高民調代表國民黨參選縣長，由國民黨主席吳敦義、立委王金平強勢整合讓地方勢力，金馬獎統獨意識爭議和吳敦義罵總統府秘書長陳菊「母豬說」，對傳統農業的彰化縣影響不大，再加上，民心思變，藍營基本盤歸隊又催出中間選票，王惠美即使欠缺具體政見，一路只在彰化鐵路高架化未納入前瞻和南彰蓋捷運的議題打轉，還是勝選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/