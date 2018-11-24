韓國瑜勝選 稱明天就籌組新市府小內閣

2018-11-24 22:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜晚間9點16分，與牽手李佳芬一起現身場外舞台，向全體高雄市民與現場支持者致謝，他強調一定會打造一個不分藍綠、用人唯才、清廉有效率的高雄市政府新團隊，請市民朋友做他後盾、給他力量，大家一起努力，讓全台灣、全世界華人看到高雄轉變。

韓國瑜同時指出，明天開始就會立刻籌組新市府小內閣，他認為高雄不能再等了，沒有時間浪費，要立刻挽起袖子，為高雄未來打拚。

韓國瑜上台時，受到全場支持者熱情歡呼，他哽咽許久、第一句話就是謝謝，接著又連續說了好幾次謝謝，並與牽手李佳芬向全場深深一鞠躬。

他第一個先感謝菩薩、因為自己是佛教徒，接著要感謝高雄人給他機會、感謝對手陳其邁立委、感謝國民黨中央黨部，並感謝前立法院長王金平，在他最困難時給他幫忙，

他特別提到，對手陳其邁先前發表談話時所說，高雄的未來一定要秉持高雄價值、愛與包容，他非常認同，強調未來不分藍綠、不分族群，大家一條心，為高雄未來一起打拚。

韓國瑜說，這次高雄市長選舉，高雄人向全台灣、全世界釋放一個訊號，就是全高雄市所有市民要全力拚經濟，為大家找尋更好生活，為下一代找更好教育。

他指出，高雄市民願意給一個剛來高雄1年2個月的韓國瑜機會，這是多大膽的決定﹔他要跟大家報告，此刻內心沒一絲一毫喜悅，他的內心無比沈重，因為自己很清楚高雄不能再等了，一定要立刻挽起袖子，為高雄未來打拚。

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