蔡介雄媳婦、5屆議員莊玉珠 求連霸飲恨落敗

2018-11-24 23:17

〔記者王俊忠／台南報導〕此次台南市南區市議員選舉，已故民進黨大老、前省議員蔡介雄的媳婦莊玉珠，也是南市連任5屆的資深議員，在尋求6連霸此役敗下陣來。外界認為，莊玉珠在本屆議長選舉時被黨部認定跑票、開除黨籍，失去民進黨這塊招牌，加上大環境不利於綠營，更難敵選區合併後的4位民進黨選將圍攻、瓜分票源，終致飲恨落敗。

對此結果，莊玉珠的兒子表示，母親尊重選民的選擇，只能如此；「對於未來是否再參政？」莊兒說，母親需要沈澱一下，沒想到這些。

東區市議員戰局，民進黨現任一屆的陳金鐘也落馬，票數甚至還輸給基進黨的李宗霖，陳金鐘承認敗選、並說要先休養生息，會繼續留在民進黨內，「未來是否再戰？」他說，現在言之過早，以後再說吧！

東區新當選的蔡筱薇，因有此次退選的陸美祈支持與行政院長賴清德、立委林俊憲力挺，選前外界評估她上壘率很高；南區部分，同樣新當選的周麗津，因為其前市議員父親周明德在挑戰本屆議員時失利，後來改推女兒出馬、搶到黨內婦女保障名額，能夠上壘，頗讓人眼睛為之一亮。

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