國民黨狂勝 吳敦義被支持者拱「選總統」這樣說…

國民黨大勝，黨主席吳敦義（右）晚間在中央黨部被藍營支持者高喊「吳主席選總統」，但他不表態，受訪時回應說，「那有今天這樣隨便講的」。（記者王藝菘攝）

2018-11-24 23:21

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉結果今晚揭曉，國民黨狂勝，內部氣氛一片歡愉，黨主席吳敦義晚間近9點20分時，在兩位副主席及部分中常委、黨務主管陪同下出面召開記者會，深深鞠躬向全民表達感謝，現場有許多藍營支持者高喊「吳主席選總統」，吳敦義受訪時回應說，「那有今天這樣隨便講的」，未來還要經過一段時間，根據公平機制決定人選，至於媒體追問未來是否參加黨內初選，他仍拒絕表態，只說，「我現在還沒動這腦筋，要適當時間才會出現機制。」

吳敦義今天下午4點多就已進入中央黨部，全程掌握各地回報開票情況，隨著時間愈來愈晚，國民黨勝選數目愈來愈多，中央黨部陸續出現藍營支持者，由於遲未等到台北市開票結果，吳敦義先出來宣布國民黨贏得15個直轄市及縣市，現場群眾多次高喊「吳主席選總統」，吳敦義最初僅以微微張開雙手的方式示意，不做任何回應，但隨後接受媒體訪問時說，「那有今天這樣隨便講的」。

吳敦義還說，國民黨不是隨便那一位要選總統，就直接在這裡講，要像這次九合一選舉透過公平的提名，才能全面贏得選民信任，未來還要經過一段時間後，根據的公平機制，選出一位具有品德操守，對國家與黨的忠貞，以及過去有政績、有經驗的人選，就像這次國民黨公平提名的所有直轄市、縣市長候選人，沒有任何瑕疵，最終才能贏得選舉。

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