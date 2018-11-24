張麗善得票數破20萬 下週一謝票

2018-11-24 23:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長選舉得票數最後結果出爐，張麗善以21萬770票贏得勝選，雲林縣府主計處長蔡蓮日今晚10點半代表雲林縣長李進勇到張麗善競選總部貼紅紙祝賀。

衣服上經常別著一朵日頭花、由護理人員轉戰政治領域的張麗善，此次與民進黨雲林縣長候選人李進勇二次對決，成功打著水井規費的議題窮追猛打，加上一波又一波農業議題發酵，讓民進黨執政13年的農業大縣雲林再一次綠地變藍天。

雲林縣長當選人張麗善今晚7點15分步入競選總部發表當選感言，感謝雲林鄉親的支持與期待，強調會完成對雲林人的承諾，自己提出的政見會一一落實。張麗善也感謝這次的競爭對手李進勇，希望選戰中的不愉快都能隨著選舉結束一起落幕。

張麗善說，今天的勝選屬於全雲林人，今晚的主角是所有的雲林鄉親，要感大家給雲林上場一個機會，她與謝淑亞一定會好好做事，不會辜負大家的期待並落實她的八大政見，達成「為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路」的5大目標。

張麗善特別強調，這幾年雲林人真的太苦了，農漁民更是如此，未來一定幫雲林農漁產品找更多銷售管道，向大家承諾明天就會與與謝淑亞捲起袖子開工，因為雲林鄉親給予太多期待，這些期待必須完成與落實分秒都不能鬆懈。

最後張麗善語帶哽咽地表示，謝謝人在獄中的哥哥張榮味給與她的鼓勵與支持，張榮味沒完成建設雲林的夢想與規劃，她會接力完成，誓言要讓雲林人過更好的生活，國民黨在雲林藍天再現，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄也特別感謝雲林鄉親投下信任的選票。

張麗善競選總部人員表示，張麗善明天將稍作休息，下星期一起將全面謝票，感謝所有雲林鄉親的支持。

此次雲林縣長選舉共有4人參選，各候選人得票數如下，無黨籍林佳瑜6163票、民進黨的李進勇16萬3325票、無黨籍的王麗萍1萬1261票，國民黨的張麗善21萬770票。最後選票以中央選委會公告為準。

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