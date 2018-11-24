狂勝25萬票！當選新北市長 侯友宜：正向力量能贏得一切

侯友宜當選新北市長，晚間眼眶泛紅拉著太太任美鈴感謝支持者，他說，勝選代表了「正向力量可以贏得一切」。 （記者劉信德攝）

2018-11-24 23:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚9點25分在競選總部發表當選感言，太太任美鈴陪在一旁，侯友宜除眼眶泛紅感謝太太，也感謝新北市長朱立倫，更稱他的勝選，代表了「正向力量可以贏得一切」。

朱立倫今晚到場慶賀，先於侯友宜上台發言，朱立倫稱侯友宜的勝選，彰顯的是新北精神，也是偉大新北市民對過去8年的新北市府團隊的肯定。

侯友宜上台時先與身旁的朱立倫握手、擁抱，侯友宜說，要感謝偉大的新北市民，滿滿的疼惜與支持，各位對他的厚愛，他會一輩子感念，一枝草一點露 、一張票一世情，她永遠難忘大家給他的支持與鼓勵，他會永遠記得今晚。

侯除感謝朱立倫與新北市府團隊，讓他在良好建設基礎下，跟在朱市長後面，一棒接一棒，繼續拚；也感謝平均27歲、毫無經驗的競選團隊，「小蝦米對抗大鯨魚，我們贏了！」

侯友宜也說道，剛剛透過辦公室聯絡老長官、民進黨對手蘇貞昌，想要表達這段時間的感謝，可惜沒連絡上，但他有傳訊息給蘇，侯說他很珍惜這段選戰經歷的過程，未來他也會將蘇貞昌的重要政策列為參考，選後展現團結，建造一個更好的新北市。

侯強調，他會用自己38年的打拚精神，做站在第一線的新北市長，拼命跟新北市民逗陣走，一起拚新北市的好日子。

而歷經270天的選戰，侯說他有一個深深的感觸感謝，也體認一個深深的價值，他證明了正向力量可以贏得一切，用正派力量向前走。

侯更感性感謝身旁的太太，眼眶泛紅地表示選戰中間遭受許多困難，感謝站在他身邊、38年來曾位在公眾場合現身的太太，因為太太堅定地告訴他，要用台灣人忠厚、理解包容的心來選舉，堅信可以改變台灣選舉文化，而他如今選贏，也證明這個價值，證明用台灣心、、感恩的心也可以贏。

談及這次選舉結果，侯友宜表示，雖然贏得勝選，但卻莫忘記兩年間的巨大改變，要做深刻反省，應戰戰兢兢、全力以赴，隨時告訴自己民意如流水， 如果稍有鬆懈，就是對不起新北市民的託付，他一定加倍努力，願意以不顧性命的精神來顧新北市、拚新北好日子、拚台灣的未來。

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