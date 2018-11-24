蘇清泉承認敗選 請支持者不要難過

2018-11-24 23:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣長選舉落敗的國民黨候選人蘇清泉，今晚在競選總部向支持者一一握手致意，有人傷心落淚，蘇清泉上前給予溫暖的擁抱，他希望支持者不要難過，對藍營而言，屏東原本就是艱困的選區，他期勉大家再接再勵，從哪裡跌倒，就從哪裡爬起。

蘇清泉說，蔡英文政府踐踏軍公教，引起相當大的民怨，加上韓流效應加持，他原本預估此次縣長選舉國民黨可以在屏東拿下45%選票，可惜開票結果仍不如預期，只拿到約42%的票數，比上次縣長選舉成長約5%，希望大家能繼續努力，翻轉屏東。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝感謝藍營支持者的力挺，雖然在屏東輸了縣長選舉，但整體得票數比上屆進步，不少新世代的藍營選將在縣議員及代表選舉中表現傑出，希望這股新力量能為國民黨爭取更多年輕選民的認同。

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