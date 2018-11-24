搶先侯友宜上台發表感言 朱立倫：感謝偉大新北市民的肯定

2018-11-24 23:12

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚約9點25分上台發表勝選感言，新北市長朱立倫則搶先一步到場發言，數度感謝「偉大的新北市民」，更稱侯友宜的勝選是對新北市府團隊的肯定，也彰顯了新北精神，接下來將無縫接軌，讓市政建設全速前進。

侯友宜今晚約9點初就抵達市民總部，但因要禮讓朱立倫上台發言，侯還刻意在車子內等待朱立倫進場，待朱立倫演說完畢，才大進場上台。而朱進場時現場氣氛熱絡，支持者彷彿迎接另一名勝選者。

朱立倫致詞時數度「感謝所有偉大的新北市民」，他表示侯友宜的勝選，除是對侯的肯定與支持，「未來將有一位最傑出的新北市長侯友宜」，也證明了台灣民主的價值，更是大家對新北市府團隊、基層同仁、以及所有為新北市努力的人的肯定，同時證明了新北可以超越北市、其他各都，成為台灣真正的第一大都。

此外，朱立倫認為，這次勝選除是對市政的肯定，更彰顯了拚經濟、為人民謀福利、關心民生議題，才是政府應該做的事，過去8年新北在托老、托幼、在地就學等政策都獲得市民肯定，未來「侯市長」一定秉持此原則，每天都為市民所關心的事情來努力，而這也是新北精神、新北團隊的精神。

朱說，這次偉大的新北市民用選票做出明智的選擇，然而選後就是責任的開始，接下來將無縫接軌，讓「侯友宜市長」順利接棒，全力推動重大建設、民生政策等。

而朱立倫也不忘恭喜高雄市長當選人韓國瑜、台中市長當選人盧秀燕，以及許多勝選的縣市首長，他感謝所有偉大的人民給國民黨機會，從北到南、從東到西做出民主選擇，翻轉全台，國民黨曾重重失敗過，體會到唯有謙卑、認真努力、從基層出發，自我反省，才能化不可能為可能。

最後，朱立倫表示，這場選戰已經結束，也是努力工作的開始，他剩下1個月的市長任期，將全力以赴做好市政，直到接棒給侯友宜的那一天，讓市政建設全速前進。

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