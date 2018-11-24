吳銘賜高票當選 現身控訴司法迫害 表示將投案爭取清白

2018-11-24 23:25

〔記者黃建華／高雄報導〕尋求連任，卻在選舉投開票前一日被控涉嫌賄選，並遭檢方發布通緝的高雄市議員候選人吳銘賜，今並未現身投票，但晚間7點多，吳銘賜競選總部逕行宣布「高票當選!」。吳銘賜並現身控訴，幫助弱勢，送幾塊痠痛藥布就叫賄選，強調他會勇於面對，聲稱將向檢調單位報到，後續並透過司法訴訟程序，尋求賄選官司平反。現場支持者高呼「政治迫害」。

據了解，尋求連任的吳銘賜因被檢舉涉嫌賄選，助理與樁腳、選民多人日前被檢方傳喚到案，其中，陳姓助理獲30萬元交保，吳銘賜傳喚未到案，本月23日在前鎮區廣濟宮前召開「受枉屈説明會」。

檢方聞訊指揮50多名警力會場埋伏撲空，吳利用視訊直播，向支持群眾高呼冤枉、被抹黑，他表示自己幫助弱勢「行善」，竟被説成「行賄」，希望支持者堅定，他不會被「當選無效」。

檢方認為吳拒不到案，還以視訊挑戰公權力，23日晚間對吳銘賜發布通緝令，追訴權至2043年10月底止，今投開票日並指揮大批警力埋伏在投票所與吳的競選總部、住處外

，打算吳一現身就逮人，但吳銘賜並未現身投票，直到晚間7點，吳銘賜得票數名列前茅，競選總部就宣布吳銘賜當選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/