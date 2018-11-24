金門縣長翻盤 楊鎮浯完成「不可能的任務」

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長選舉翻盤，國民黨提名的現任立委楊鎮浯傍晚6時25分左右，用鞭炮聲對外宣布當選；無黨籍現任縣長陳福海於稍後承認敗選，並祝福對手。
楊鎮浯說，這場選戰沒有誰輸誰贏，未來將向各界請益，與鄉親一起攜手創建更美好的未來。
陳福海的敗選，似乎也如選前部分人士的預測發酵，金門縣長也可以「一人做一任」。
傍晚6時30分，楊鎮浯在支持者簇擁下上台，他表示，「金門贏了」，這不是因為誰贏了這場戰爭，而是贏了金門的未來。
楊鎮浯強調，期盼所有的委屈和所有開心都到這一刻為止；這不是結束，甚至不是開始，未來將是一條更漫長的路才開始啟程而已。
楊鎮浯感謝可愛的鄉親做出選擇，希望支持者從今天起把選舉過程的是非恩怨全部放下，一起攜手往美好的金門邁進；另外，他誓言進入縣府後將打造廉能政府，讓政府與百姓間的互相信任能被重新建立。
對於支持者紛紛上前擁抱、道賀，楊鎮浯有感而發：「這是場不可能的任務」。
楊陣營於傍晚自行統計的票數，楊鎮浯23509票、陳福海22831票。
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國民黨提名金門縣長候選人楊鎮浯（左三）在另一半張婭玲（左二）及支持者陪同下，向支持者高呼「金門贏了」。（記者吳正庭攝）
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楊鎮浯陣營在自行統計開票結果出來前，屏息凝神觀看計票螢幕。（記者吳正庭攝）
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楊鎮浯陣營在自行宣布當選後，楊鎮浯高舉右手接受支持者歡呼。（記者吳正庭攝）
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