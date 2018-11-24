東北季風致空污天助盧秀燕？ 結果吹出一片「選舉藍」

投票日天氣晴朗，空品佳、天空藍，盧秀燕投票後談話，背景是一片藍天。（記者蔡淑媛攝）

2018-11-24 23:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長選情焦著，空污議題成為選舉重要攻防戰，選前網媒指國民黨內人士聲稱投票日若吹東北風導致空污，盧秀燕勝選會更大，結果投票日天氣晴朗，雖然也吹東北風，卻是吹走空污，天空呈現「選舉藍」，空品呈現普通黃到良好綠等級，天氣晴朗，民眾投票踴躍，台中也由綠地轉成藍天。

選前盧秀燕強調，市民不會一天空污就改變投票意願，而且天氣變化難預測，是這2、3年來的空污嚴重，忍無可忍，讓她能贏過林佳龍，近日掃街也頻頻發送現場支持者和記者口罩。

今天空品一掃日前空污紅橘燈，全台空品都轉好，台中市呈現普通到良好等級，16座空品監測站顯示AQI值在38至64，幾乎都呈現普通黃燈，大里、沙鹿、豐原、大甲則是良好綠燈，PM2.5都在15微克立方米以下，在秋冬空污季中出現好空氣，天空出現選舉藍，氣溫舒適，24到28度，催出高投票率，民眾投票踴越，一早不到八點就在投開票所前排隊，一整天投票人潮不斷，

台中火力發電廠十座機組除了兩座機組歲休，其他八座都進行環保限制，發電量僅7、8成，比照嚴重空污降載幅度，發電量甚至還要少，讓空氣更好。

不過根據環保署預測，明天東北季風就會持續偏弱，台灣附近風場主要吹偏東風，中南位於背風面，風速偏弱，污染物容易累積，中部空品將轉為警戒橘等級，直到下週東北季風增強，可望轉好。

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