大勝翻轉台中 盧秀燕與林佳龍通電話：好的市政都會延續

國民黨台中市長候選人盧秀燕（右三）大勝對手林佳龍，發表感言感謝偉大的台中市民。（記者陳建志攝）

2018-11-24 22:57

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕在大勝林佳龍超過15萬票後，抵達大里競選總部，現場支持者大喊「市長好！」盧秀燕感謝偉大的台中市民，還和競選團隊現場捲起袖子，表示要開始為市民打拚；她也透露，林佳龍已經打電話恭喜她，更現場宣布，明年元旦開始，台中市民可免費無限次看花博的政見一定會兌現，最後帶領大家唱《明天會更好》、《感恩的心》，現場旗海飄揚瀰漫勝選喜悅。

盧秀燕在對手林佳龍宣布敗選後，在晚間8點15分左右抵達大里競選總部，她上台說，這場選戰是台中市民的勝利、是台灣人民的勝利。她還和競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒等人捲起袖子，表示要開始好好做事！

對於能大勝對手，盧秀燕說，除了「民心思變」，最重要的是競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒全力相挺，以及眾多志工朋友的努力，讓她從一路不被看好下，能得到最後的勝利，將會把台中空污、經濟等工作做好，並會實現政見停止「中電北送」，也希望中央政府聽到市民的心聲。

盧秀燕透露，趕來競選總部途中，有接到林佳龍市長打來的電話，除了恭喜她，還答應將會協助讓市政順利交接。盧秀燕說，有稱讚林佳龍做得很好，也謝謝他過去4年對台中市的付出，並告訴他好的市政都會延續，請他放心，未來施政會超越藍綠、不分黨派，因為每一個人都要好好的為台中建設、打拚。

市民免費看花博 一定會兌現

盧秀燕說，選戰期間開出的政見都會兌現，其中，市民明年元旦開始免費看花博的政見一定會兌現，已經有找人去花博園區看過，將會設置市民專用的通道，讓市民免費看花博。

盧秀燕說，從全國的投票結果，顯示民眾對於民進黨政府的不滿，是人民和市民的勝利，希望民進黨政府和蔡英文總統能從中得到啟發，謙虛聆聽人民的心聲，趕快進行調整，這樣人民挺身而出才更有意義！

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