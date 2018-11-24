新竹縣長敗選 鄭朝方用笑容安慰支持者

2018-11-24 22:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「謝謝！」民進黨新竹縣長候選人鄭朝方晚上8點許發表落選感言，他首先用笑容安慰多名紅了眼眶的鐵粉；鄭朝方表示，這次在改變政治的過程當中，大家看到他的堅持和理念，讓新竹縣這一塊土地有了改變！

鄭朝方在競選總部主委張學舜、黨部主委彭瑞德的陪同下，向支持者深深一鞠躬。張學舜表示，這次選舉，鄭朝方開拓了不一樣的選風，他的政見新思維，獲得許多鄉親的認同，但是新竹縣是一個混合新舊觀念的地方，怎麼樣的選舉文化可被全面接受，考驗著選舉團隊的智慧。朝方年輕有為，這次在後半段獲得許多年輕家庭的支持，這也是小英總統在新竹縣提名年輕人的理由，就是希望讓年輕世代在新竹縣發芽深耕。

彭瑞德表示，民進黨守護民主價值，朝方在4月25日接受民進黨的徵召參選，短短200天，民調從個位數攀升到今天開票結果將近30%，也是200天的奇蹟！

鄭朝方首先向支持者說一聲「謝謝」，他說，在改變政治的過程當中，讓大家看到他的堅持和理念，讓新竹縣這一塊土地有了改變，有不同於以往的政治文化發生。最後他再三感謝支持者這段時間一路陪伴。

今天下午4點開始，鄭朝方的鐵粉支持者即陸續湧入競選總部，鄭朝方稍後則在雙親鄭永金和鄭宋麗華的陪同下抵達總部。在開票結果愈趨明朗後，不少支持者紅了眼眶，不捨得和鄭朝方握手、擁抱，鄭反而面露笑容不斷安慰大家。

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