新竹縣長勝選 楊文科向支持者鞠躬致謝

國民黨新竹縣長當選人楊文科（中）今晚上台向支持者道謝，允諾未來執政一定說到做到，也會把對手好的政見納為施政參考。（記者黃美珠攝）

2018-11-24 21:48

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨再度拿下新竹縣！該黨的縣長候選人楊文科在今晚8點左右，在全縣404個投開票所，只剩下6、70個尚未開出，但已領先1萬2000多票、可望篤定當選下，在主要對手民國黨徐欣瑩宣布敗選後，由競選總部主委范振宗代他自行宣布當選。

楊文科帶著夫人甘秀美在所有支持者的歡呼聲中上台，一上台他就用深深的一鞠躬向所有縣民、競選團隊、以及國民黨中央致謝。且強調他說到做到，一定會兌現競選承諾，對於對手徐欣瑩、鄭朝方所提好的政見也會納入未來施政的考量。

楊文科在致詞時說，這次選舉他要特別感謝前總統馬英九，連續到新竹縣替他輔選7次，榮譽黨主席「伯公」挺著80歲的高齡，也接連來替他站台。

國民黨主席吳敦義公開、不公開替他全縣跑透透的拚選舉，次數更是多到連他自己的記不得，這些點點滴滴，他都放在心裡。

他也很感謝同黨立委林為洲替他輔選，以及職掌競選兵符的總部主委范振宗、總幹事陳見賢，他們都功不可沒。

楊文科也在致詞時當眾感謝提攜他進入縣府服務的縣長邱鏡淳、古素珍夫婦，因為如果沒有他們，也就沒有現在的楊文科。

最後楊文科把所有要感謝的人都謝過一輪以後，突然驚覺自己忘了這段期間跟著他一起煎熬的最佳牽手甘秀美，所以都已經放開麥克風了臨時又自己搶回麥克風「插播」向太太致謝。

並在現場眾人鼓勵下，給太太1個深情、感恩的擁抱和親吻，讓溫柔、低調的甘秀美當眾忍不住頻頻拭淚。

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