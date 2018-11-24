他為了環保從里長越級打怪參選台南市長 得票破10萬居第3

無黨籍台南市長候選人陳永和感謝大家的支持。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-24 21:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為環保而戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，雖然落敗，但拿下逾10萬票，穩居第三，他感謝民眾的支持，仍將繼續為地方打拚，當永遠的台灣志工，例如社區的關懷，以及長輩、幼兒的照顧等，不會逃避、離開，也呼籲政府，切勿忽視人民的力量。

開票過程中，陳永和雖然落後綠、藍候選人黃偉哲與高思博，但他卻如黑馬般竄出，領先無黨籍的「虧雞福來爹」林義豐、前台聯立委許忠信、老縣長蘇煥智等，令人詫異。

經營螺絲工廠的陳永和，不滿老家龍崎牛埔將設置廢棄物處理中心，企業家返鄉，角逐牛埔里長，艱苦勝出，全力抗爭掩埋場；由於該計畫案遲未解除，他質疑中央罔顧民意，毅然決定跳級參選台南市長，為環保而戰。

陳永和這次以350萬元投入市長選舉，小成本打大選戰，且守護這片土地的理念，獲得中間選民支持，加上臉書社團《台南諸事會社》相挺，聲勢急起直追。

陳永和感謝各界7年來的支持，雖然落選，但這是人民的決定，他會繼續擔任社會志工，把關環保、照顧老幼，讓父母安心上班，拚經濟，選後儘速恢復平靜比較實在。

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