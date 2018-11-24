北市開票7成選情仍膠著 決戰大安文山北投士林

支持者湧入柯文哲總部開票晚會，關注開票結果。（記者方賓照攝）

2018-11-24 21:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕全台選情還不明朗的縣市剩下台北市等少數縣市，台北市1500多個投開票所中，還有500個還沒開完，北投區、士林區、大安區和文山區都還有超過一半的票所尚未開完，國民黨台北市長候選人丁守中自認大安文山是藍營票倉，北投士林則柯文哲上屆得票率都超過4成，大贏連勝文的2成5。

目前全台縣市首長選舉結果都已經逐漸明朗，台北市直到今天晚上7點46分才全部完成1500多個投開票所的投票作業，從中選會的網站統計來看，柯文哲和丁守中的選情相當膠著，目前開出的投開票所已經1000個左右。

丁守中團隊總幹事王育敏也在競選總部向群眾宣布，剩下的票匭幾乎都是藍營票倉，最後一定會按照天玉里章魚哥的預測，以2趴幅度領先。

2014年台北市長選舉時，台北市長柯文哲獲得85萬多票，12行政區中，在士林區的票數是1萬3800多票，大贏連勝文，得票率為44%比25%，丁守中的政治生涯從士林起家，民進黨台北市長候選人姚文智老家也是在士林，因此這次士林區3人可以各贏得幾票倍受矚目。

直到晚間9點半，士林區163個投開票所已經開出54個，柯文哲贏丁守中5%左右，北投區141個票所開出81個，目前柯文哲贏丁守中不到2%，大安區還有81個票所未開，丁守中贏柯文哲4%左右，文山區83個票所待開，丁守中贏柯文哲8%左右。

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